Ataque dos EUA na Síria mata líder do Estado Islâmico

Um ataque norte-americano matou, nesta terça-feira (4), um líder do Estado Islâmico (EI) na Síria, disse o Comando Central dos EUA (Centcom). Segundo o comunicado, Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, um iraquiano que se passava por sírio e era chamado de Khaled, foi responsável pelo planejamento dos ataques do EI na Europa e desenvolveu a estrutura de liderança do grupo terrorista.

"Embora degradado, o grupo continua capaz de conduzir operações na região com o desejo de atacar além do Oriente Médio", afirmou o comunicado. O Centcom acrescentou que a morte de al-Jabouri vai "interromper temporariamente a capacidade do grupo de planejar ataques externos".

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) confirmou a morte, destacando que um drone americano atacou o líder do EI na província de Idlib, no Noroeste da Síria, em uma área controlada pelos extremistas. De acordo com o Observatório, ele foi morto quando caminhava perto da casa que ocupava e conversava por telefone.

O EI reivindicou diversos atentados na Europa na época em que proclamou um califado nas áreas da Síria e do Iraque controladas pelo grupo. Na França, reivindicou os atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, que resultou na morte de 130 pessoas, e de 14 de julho de 2016 em Nice, com 86 vítimas fatais. Reivindicou ainda três atentados suicidas em 2016 na Bélgica, que deixaram 30 mortos, e os ataques na Espanha em 17 e 18 de agosto, que provocaram 16 mortes.

Um relatório da ONU divulgado em fevereiro estima que o grupo tenha de 5 a 7 mil membros e apoiadores, cerca de metade deles combatentes. O documento afirma que a ameaça representada pelo EI e seus afiliados à paz e segurança internacional era alta no segundo semestre do ano passado e aumentou dentro e ao redor das zonas de conflito onde está presente.