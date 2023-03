Equador tem ao menos 60 desaparecidos em deslizamento de terra

Uma comunidade andina no centro do Equador, na cidade de Alausí, foi varrida por um deslizamento de terra no domingo (26). Dezenas de casas foram destruídas ou soterradas, e o número de vítimas fatais chega a sete, confirmou na segunda-feira o presidente Guillermo Lasso. Segundo as autoridades, os socorristas mantém uma busca frenética por sobreviventes, uma vez que o número de desaparecidos chega a 60.

Lasso lamentou a tragédia e prometeu às pessoas da cidade que "vamos continuar trabalhando" no esforço de busca. Com o desespero estampado nos rostos, armados com picaretas e pás e acompanhados por cães, dezenas de socorristas e moradores vasculham os escombros. A Secretaria de Gestão de Risco do Equador disse que mais de 30 pessoas foram resgatadas após o desmoronamento da encosta da montanha por volta das 22h de domingo. Entre elas, 23 ficaram feridas.



"Minha mãe está enterrada sob a lama", disse Luis Ángel González, 58 anos, que também perdeu outros membros da família no domingo. "Estou tão triste, devastado. Não há nada aqui, não há casas, não há nada. Estamos sem casa e sem família".



A agência de gestão de risco estimou que 500 pessoas e 163 casas tenham sido afetadas pelo desastre, que também destruiu uma parte da Rodovia Pan-Americana.



O governador do estado de Chimborazo, Ivan Vinueza, disse à Associated Press que as autoridades haviam instado as pessoas a evacuarem a área após deslizamentos de terra e rachaduras terem começado a ocorrer há cerca de dois meses. Alguns seguiram o conselho e, no sábado (25), quando os tremores se intensificaram, outros fugiram.



Os moradores da área disseram à mídia local que ouviram tremores na montanha antes do deslizamento de terra. Cerca de 150 metros de largura e quase 700 metros de comprimento de terra engoliram árvores, casas e outros edifícios.



A agência de resposta a emergências disse que 60% do serviço de água potável na área foi afetado. Bombeiros de várias cidades foram despachados ao local para ajudar. Os socorristas se concentraram nos flancos do deslizamento de terra onde encontraram vestígios e escombros de casas.