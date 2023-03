Agência Estado

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser indiciado ainda nesta semana, em um grande tribunal de Manhattan, em Nova York. A potencial acusação encerraria mais de 40 anos de escrutínio legal por parte de Trump, além de configurar a primeira acusação de um ex-presidente na história norte-americana.O caso em julgamento indiciaria Trump por falsificar registros comerciais relacionados a pagamentos clandestinos durante sua campanha de 2016 a mulheres que o acusaram de encontros sexuais. Entre as acusações, estão pagamentos feitos pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que cumpriu pena de prisão após se declarar culpado em 2018 de acusações federais, a atriz pornô Stormy Daniels e à modelo Karen McDougal. Cohen foi reembolsado por Trump, cuja empresa registrou os pagamentos como "despesas legais".E esta é só uma das várias investigações que se intensificaram ao mesmo tempo em que Trump monta sua terceira corrida presidencial. Ele foi acusado de cometer pelo menos 56 crimes desde que lançou sua campanha em 2015, sem incluir alegações de negócios fraudulentos, mas nunca foi formalmente indiciado. Trump nega qualquer alegação de irregularidade e acusa os promotores de se envolverem em uma "caça às bruxas" politicamente motivada para prejudicar sua campanha.Décadas antes de se tornar presidente, Trump já havia enfrentado outros processos, porém nunca foi responsabilizado. Se destacam entre eles: investigações sobre seu cassino e negócios imobiliários; alegações de suborno e lobby impróprio; alegações de fraude contra a agora extinta Trump University e a instituição de caridade Trump Foundation; e uma investigação do promotor distrital de Manhattan sobre vendas no hotel-condomínio Trump SoHo em Baixa Manhattan.O indiciamento em Nova York, diz o biógrafo Michael D'Antonio, seria um "acontecimento chocante, tanto pelo fato de um ex-presidente ser indiciado pela primeira vez, mas também por ser uma das pessoas mais escorregadias do alto escalão empresarial".