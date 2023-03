Colômbia voltará a negociar paz com rebeldes que rejeitaram acordo em 2016

O governo da Colômbia voltará a negociar com os rebeldes que se afastaram do acordo de paz assinado pelas extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em 2016, para tentar fazê-los cumprir o pacto. Os dissidentes chegam a cerca de dois mil e alimentam a violência que persiste após o pacto histórico.

O anúncio da negociação, na segunda-feira, foi feito pelo presidente colombiano, Gustavo Petro. No Twitter, ele afirmou que se trata de um "segundo processo de paz" com antigos membros do que já foi a guerrilha mais poderosa do continente americano.

Em paralelo, o Ministério Público da Colômbia suspendeu os mandados de prisão contra 19 líderes, que terão o papel de negociadores. A suspensão dos mandados foi pedido pelo governo colombiano ao procurador-geral do país, Francisco Barbosa.

A nova rodada em busca da paz foi comemorada por Sandra Ramírez, ex-membro das Farc e hoje senadora pelo partido Comunes. "Bem, presidente Petro! O compromisso com uma paz estável e duradoura deve ser apoiado", disse.

O governo de Petro também estabeleceu negociações de paz com rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha ativa do país, em dezembro do ano passado. Outras negociações semelhantes são buscadas com o cartel do Clã do Golfo, outras facções ligadas ao tráfico de drogas e a Segunda Marquetalia, outra facção de dissidentes das Farc que assinou e depois abandonou o processo de paz. "Com o início das negociações com o Estado-Maior Central, praticamente metade das pessoas hoje armadas entra em negociações com o governo", escreveu Petro no Twitter.