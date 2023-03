China e Rússia criticam pacto militar entre EUA, Austrália e Reino Unido

Aliadas na Guerra Fria 2.0 contra o bloco ocidental liderado por Washington, China e Rússia fizeram críticas nesta terça (14) ao pacto militar Aukus, que une EUA, Reino Unido e Austrália para conter a ascensão de Pequim no Indo-Pacífico.

"Esses três países, em nome de seus interesses geopolíticos, desconsideram completamente as preocupações da comunidade internacional e estão caminhando mais e mais rumo a uma via de erro e perigo", disse Wang Wenbin, porta-voz da chancelaria chinesa.

O pacto em si havia sido anunciado de surpresa ao mundo em setembro de 2021, estabelecendo uma nova dinâmica na disputa em torno daquilo que Pequim vê como seu quintal geopolítico -mais de 80% de seu fluxo comercial passa por rotas marítimas de seus portos no sudeste do país para o Índico.

O Aukus (um acrônimo com as iniciais inglesas dos aliados) somou-se ao Quad, um grupo mais político liderado por EUA com a mesma Austrália, Índia e Japão como instrumento de pressão americana contra as pretensões chinesas de proteger tais rotas e ter maior profundidade estratégica contra bloqueios e ataques.

O ponto principal do acordo é transformar Camberra na sétima operadora mundial de submarinos com propulsão nuclear. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, o projeto todo pode custar 0,15% do PIB do país por ano, chegando a US$ 245 bilhões (R$ 1,3 trilhão em conversão direta hoje).

Primeiramente, o país irá já a partir de 2027 acomodar submarinos nucleares americanos e britânicos em Perth, porto na costa ocidental, mirando diretamente o flanco sul chinês. Depois, a Austrália irá comprar de três a cinco modelos americanos de ataque da classe Virginia, que poderão ser de segunda mão -de 2000 para cá, os EUA construíram 21 dos 66 barcos previstos.

Por fim, os três países trabalharão de forma conjunta para, até o fim da década de 2030, equipar Londres e Camberra com um novo modelo de submarino de ataque de última geração, com desenho britânico.

Tudo isso é um "plano militar e econômico de longo prazo", como disse o premiê australiano, Anthony Albanese, que assinou o pacto com o presidente americano Joe Biden e o colega britânico Rishi Sunak na segunda (13), em San Diego, sede da Frota do Pacífico dos EUA.

O país tenta reforçar o primeiro componente, dizendo que a Austrália receberá US$ 6 bilhões (R$ 31,5 bilhões) de investimentos diretos e poderá gerar 20 mil empregos em 30 anos com o acerto. Sunak foi na mesma linha, enquanto Biden realçou o aspecto geopolítico do Aukus -a venda de tecnologia nuclear militar é a primeira em 65 anos a um aliado pelos EUA.

Nesta terça, a chanceler australiana, Penny Wong, acabou falando do último aspecto. Seu país, disse, buscou o acordo porque "quer garantir melhor um equilíbrio estratégico" no Indo-Pacífico.

Com efeito, a principal aliada da China, a Rússia em plena invasão da Ucrânia, denunciou o acordo, que já chamou de expansionista em outras ocasiões, mas em termos mais técnicos. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o Aukus gera "questões acerca da não proliferação nuclear".

Este é um ponto sensível. Embora as três nações tenham estabelecido que o status de país livre da armas atômicas da Austrália será mantido, e nenhuma embarcação terá a bordo tais ogivas, há dúvidas acerca da rastreabilidade do combustível nuclear utilizado para alimentar os reatores dos submarinos.

Isso fez a China registrar um protesto na AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), enquanto o trio aliado entrou com um pedido de acompanhamento e análise de seus planos pela agência. Até aqui, o órgão ligado à ONU disse que o Aukus está sendo transparente.

Provavelmente o será, dado o status de seus integrantes, mas há o fato de que o acordo se ampara em uma brecha do Tratado de Não Proliferação Nuclear acerca de combustível para reatores navais para existir, e politicamente a China se apega a isso.

Haverá efeitos colaterais, como o caso brasileiro, que fez um pedido semelhante de criação de salvaguardas para o combustível que pretende empregar no reator de seu futuro submarino nuclear, projeto que se arrasta há mais de 40 anos.