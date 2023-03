Mais de 100 prisões no Irã após intoxicação

AFP

Mais de 100 pessoas foram detidas no Irã em meio à investigação sobre intoxicações que afetaram milhares de alunas em escolas. Em comunicado, o Ministério do Interior do país insinuou "possíveis vínculos com organizações terroristas", citando os Mujahedines do Povo do Irã (MEK). O porta-voz do MEK em Paris, Shahin Gobadi, denunciou um "espetáculo ridículo para dissimular o papel das instituições sob comando de Khamenei neste grande crime".