Xi Jinping ganha terceiro mandato consecutivo

O Congresso Nacional do Povo, reunião legislativa anual da China, elegeu por unanimidade o líder Xi Jinping para a Presidência do país na última sexta-feira, ratificando assim sua condição de líder mais poderoso do gigante asiático em décadas. No dia seguinte, Li Qiang, um confidente próximo de Xi Jinping, foi nomeado como o próximo primeiro-ministro do país.

A votação, que contabilizou 2.952 votos a favor de Xi, nenhum contra e nenhuma abstenção, foi sobretudo protocolar. Xi era o único candidato ao cargo e já tinha obtido seu inédito terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista em outubro passado, durante o Congresso da sigla. Por convenção, o chefe da legenda é também presidente da República, além de chefe das Forças Armadas.

Prenunciada em 2018, quando o país aboliu o limite de dois mandatos de cinco anos aos líderes, a manutenção de Xi no poder era dada como certa por especialistas. A reeleição fez dele o líder chinês mais duradouro desde Mao Tse-tung (1893-1976).

Após o anúncio do resultado nesta sexta, três militares uniformizados desceram as escadas do enorme salão do Grande Palácio do Povo, onde acontece o Congresso, e posicionaram um exemplar da Constituição chinesa sobre uma mesa para que Xi fizesse um juramento.

"Juro ser leal à pátria e ao povo e trabalhar duro na construção de um grande país socialista moderno que seja próspero, forte, democrático, mais civilizado e harmonioso", prometeu o líder com o punho erguido na cerimônia, transmitida nacionalmente pela televisão estatal.

Os últimos meses foram difíceis para Xi, que enfrentou grandes manifestações contra sua política de Covid zero no final de novembro e uma onda de mortes após uma suspensão súbita da estratégia, em dezembro.

Em paralelo, o governo chinês protagonizou uma significativa vitória diplomática, ao mediar acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, anunciado na sexta-feira. A decisão abre caminho para o restabelecimento dos laços diplomáticos entre as duas nações, após negociações em Pequim, que mantém laços estreitos com os dois países. Os dois rivais concordaram em reativar um acordo de cooperação de segurança - uma mudança que ocorre depois de quase sete anos de atritos envolvendo vários países, com ataques de mísseis e drones patrocinados por ambos os lados. O acordo também reativará antigos pactos comerciais, de investimento e culturais.