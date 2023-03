Na China, presidente Xi Jinping ganha 3º mandato consecutivo de cinco anos

Agência Estado

O líder chinês Xi Jinping, de 69 anos, ganhou nesta sexta-feira (10) um terceiro mandato consecutivo como presidente, o que abre a possibilidade de que permaneça no cargo de maneira vitalícia. A confirmação por unanimidade do novo mandato de cinco anos durante o Congresso Nacional do Povo já era esperada, considerando-se que Xi eliminou potenciais rivais e preencheu os principais cargos do Partido Comunista Chinês com aliados desde que chegou ao poder, em 2012.