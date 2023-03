Alemanha pede cautela com suposto envolvimento da Ucrânia em ataque a gasoduto

Agência Estado

O Ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, expressou cautela em relação às notícias de que um grupo pró-Ucrânia estaria envolvido na explosão aos gasodutos de Nord Stream no Mar Báltico no ano passado. Pistorius disse que leu as reportagens "com grande interesse", mas que se abstém de tirar conclusões precipitadas.