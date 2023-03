Na ONU, Brasil se disponibiliza a acolher expatriados da Nicarágua

Cerca de um mês após o regime de Daniel Ortega, na Nicarágua, retirar a nacionalidade de mais de 300 opositores, o Brasil disse estar disposto a receber os expatriados. O aceno ocorreu nesta terça-feira (7), na ONU, durante sessão do Conselho de Direitos Humanos. Em uma breve fala, o embaixador Tovar da Silva Nunes disse que Brasília tem "extrema preocupação" com as decisões de expatriar os dissidentes e com as notícias de violações de direitos humanos e restrição do espaço democrático no país da América Central.

O chefe da delegação permanente do Brasil em Genebra mencionou os relatórios de que há execuções extrajudiciais, tortura de dissidentes políticos e detenções arbitrárias na Nicarágua. Também disse que o Brasil apoia que haja diálogos com o regime de Ortega.

A movimentação vem após um grupo independente de especialistas do Conselho de Direitos Humanos publicizar um relatório no qual comparava as práticas adotadas por Ortega e Rosario Murillo, a número 2 do regime, ao regime nazista de Adolf Hitler.

Antes do Brasil, o Chile já havia oferecido nacionalidade para as centenas de expatriados, muitos dos quais já viviam no exílio. O governo da Espanha também havia feito o mesmo, e a Argentina manifestou intenção de ofertar cidadania. O Brasil vinha sendo criticado por não se manifestar de maneira enfática sobre Ortega, líder que, depois de ajudar a combater uma ditadura na década de 1970, organizou o seu próprio regime autoritário. Ainda assim, o chanceler Mauro Vieira já havia reconhecido, em entrevista à Folha, que Manágua há tempos já não representa uma democracia.

Na última semana, o Brasil não se somou a uma declaração de mais de 50 países condenando as medidas de Ortega, pois o Itamaraty ainda "gestava" o posicionamento que foi lido nesta terça.