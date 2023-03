Candidato derrotado diz que venceu pleito, sem apresentar evidências

Terceiro colocado nas eleições da Nigéria, Peter Obi quebrou o silêncio desde a derrota nas urnas e afirmou nesta quinta-feira (2) que contestará o resultado na Justiça. "Nós ganhamos e vamos provar isso." Obi, ex-governador de Anambra e candidato pelo Partido Trabalhista, falava a jornalistas no hotel em que está hospedado na capital, Abuja, quatro dias após as eleições, realizadas no último sábado (25).

O instituto eleitoral declarou o candidato governista Bola Tinubu vencedor, em anúncio realizado nesta quarta-feira (1). Resultados oficiais mostram Tinubu com 37% dos votos nacionais - na sequência estão o opositor Atiku Abubakar (29%) e Obi (25%).

Obi não apresentou evidências dos motivos que tem para alegar que houve fraude eleitoral. Mas, de acordo com pronunciamentos anteriores de seu partido, a justificativa parece ser a demora do órgão eleitoral para divulgar os resultados oficiais do pleito.

"O povo trabalhador da Nigéria foi novamente roubado por nossos supostos líderes", disse Obi. "Peço a todos que permaneçam pacíficos, cumpridores da lei e se comportem de maneira responsável."

Em um país onde a violência só escala, analistas já temiam que possíveis acusações de fraude -sejam elas com fundamentos ou não- despertassem ainda mais episódios de conflito no país mais populoso da África e o sexto mais populoso do mundo. Obi tem, de acordo com a lei eleitoral nigeriana, 21 dias a partir do dia da eleição para contestar o resultado nos mais altos tribunais do país.