Governo dos EUA dá 30 dias para que TikTok seja banido de agências federais

A Casa Branca deu às agências governamentais 30 dias para que o TikTok seja banido de agências federais dos EUA. Em uma tentativa de manter os dados do país seguros, todas as agências devem eliminar TikTok dos telefones e sistemas e proibir o tráfego de internet das agências de chegar à empresa chinesa, disse Shalanda Young, diretora do Escritório de Administração e Orçamento dos EUA.

A proibição, ordenada pelo Congresso no final do ano passado, segue ações semelhantes do Canadá, da União Europeia e de Taiwan, além de mais da metade dos estados dos EUA.

As preocupações com a segurança nacional sobre a China aumentaram depois que um balão chinês voou sobre os EUA. Propriedade da ByteDance, o TikTok disse que as preocupações são alimentadas por desinformação e negou o uso do aplicativo para espionar norte-americanos. A ação não afeta os mais de 100 milhões que usam o TikTok em dispositivos privados ou de propriedade da empresa.