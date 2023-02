Zelensky solicita ajuda aos Republicanos para conseguir mais armas para Ucrânia

Volodymir Zelensky, presidente da Ucrânia, pediu a ajuda de membros do Partido Republicano para que os Estados Unidos enviem mais armas ao país, que está em conflito com a Rússia há um ano. O pedido aconteceu esta semana em Kiev e foi revelado pela TV americana CNN.

De acordo com a emissora, Zelensky se reuniu com Michael McCaul, presidente do comitê de Relações Exteriores da Câmara, e outros integrantes do Partido Republicano. Na conversa, ele pediu caças F-16, mísseis de longo alcance e outras armas para acelerar o fim da guerra na Europa.

Atualmente, os republicanos não têm uma posição unificada em relação ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia no conflito.

Dentro do partido, muitos argumentam que as armas e o dinheiro enviados a Zelensky não têm sido aplicados como deveriam - o que tem resultado em "desperdício, fraude e abuso", de acordo com uma carta enviada por eles ao presidente Joe Biden.

Na Câmara, está em discussão a abertura de uma investigação que apure possíveis irregularidades nesse sentido.

Outra preocupação nos Estados Unidos é que o envio de caças F-16 à Ucrânia intensifique a guerra com a Rússia. Tanto Biden quanto o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior americano, já expressaram preocupações em relação a isso.

Por outro lado, há líderes que veem os caças como uma arma importante para que Zelensky vença o conflito. Um deles é o general Christopher Cavoli, comandante supremo aliado para a Europa e chefe do comando europeu dos EUA, que expressou essa posição em reunião com 10 congressistas republicanos.

Até o fim de janeiro, os Estados Unidos haviam enviado à Ucrânia US$ 24 bilhões de dólares. Além disso, o envio de veículos de combate, blindados para transporte de pessoal e munições também já foi anunciado.