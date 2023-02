EUA rejeitam plano de paz da China e impõem novas sanções à Rússia

No dia em que a guerra na Ucrânia completou um ano, a China apresentou uma proposta de paz, que, apesar de vista como um avanço, foi rejeitada pelos ucranianos e por seus aliados ocidentais, especialmente os EUA. Em resposta, os norte-americanos anunciaram um novo pacote de sanções à Rússia.

O acordo de 12 pontos sugerido por Pequim foi considerado favorável demais ao presidente russo, Vladimir Putin. Ele prevê um cessar-fogo que congela as posições russas dentro do território ucraniano e a suspensão de todas as sanções internacionais à Rússia.

Ao apresentar o projeto, o governo chinês tentou assumir uma posição de neutralidade, apesar de estar desde o início do conflito ajudando a economia russa a superar as sanções internacionais. "Todas as partes devem apoiar a Rússia e a Ucrânia a trabalhar na mesma direção e retomar o diálogo direto o mais rápido possível", afirmou o chanceler chinês, Qin Gang.

Norte-americanos e europeus disseram que o plano era inaceitável. O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que o acordo estava morto logo na primeira das 12 propostas, em que pede "respeito à soberania de todos os países". "A guerra pode acabar amanhã, se a Rússia parar de atacar a Ucrânia e retirar suas tropas", disse.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, rejeitaram o plano, dizendo que Pequim já havia tomado partido na guerra. "A China não tem credibilidade", afirmou Stoltenberg. "Os chineses já escolheram seu lado", disse Ursula.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi mais diplomático ao criticar o plano da China. Em coletiva em Kiev, ele sugeriu uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, dizendo que o encontro seria "útil". "Até onde eu sei, a China defende a integridade territorial. Por isso, ela precisa fazer o possível para garantir que a Rússia se retire de nosso território, porque é isso que significa respeito pela integridade e soberania territorial", disse Zelenski.

No encontro com jornalistas em Kiev, Zelensky foi questionado pelo enviado do SBT à Ucrânia e disse ter convidado o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para se reunir com ele na Ucrânia. "Estou ansioso para encontrar com ele. Gostaria que ele me ajudasse e me apoiasse com uma plataforma para conversar com a América Latina", respondeu.

Em Brasília, o Palácio do Planalto disse que não houve um convite oficial. A Embaixada da Ucrânia no Brasil afirmou ontem que ainda trabalha para viabilizar uma ligação entre Lula e Zelensky para que os dois possam discutir a possibilidade de uma viagem oficial.

Em Moscou, a proposta da China foi recebida com cautela. O Kremlin disse que valorizava os esforços de Pequim, mas insistiu na necessidade de que a comunidade internacional reconheça seu controle sobre as quatro regiões ucranianas anexadas: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzia e Kherson. "Compartilhamos as considerações de Pequim", declarou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em comunicado.

Sanções

Diplomatas chineses disseram que a proposta de paz pode ser levada ao Conselho de Segurança da ONU. Os EUA, no entanto, demonstraram sua insatisfação com o anúncio de mais sanções econômicas a mais de 200 indivíduos e entidades da Rússia que estão ajudando financeiramente o esforço de guerra de Moscou.

"As novas sanções terão como alvo uma dúzia de bancos russos, além de pessoas ligadas às indústrias militar e de tecnologia que tentam escapar das sanções existentes", disse em comunicado a Casa Branca, que prometeu incluir os setores de metais e mineração da Rússia e empresas de energia. Ontem, o presidente americano, Joe Biden, se reuniu virtualmente com Zelenski e líderes do G-7 para coordenar os próximos passos da ajuda ocidental.