Zelensky diz querer que Lula seja 'ponte' para poder conversar com países da AL

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que espera poder conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, "em breve", ao afirmar que já enviou um convite para o líder brasileiro visitar a Ucrânia. Zelensky comentou que acha importante o apoio do Brasil para o lado ucraniano, na expectativa de que Lula possa ser "uma ponte para poder conversar com mais países da América Latina".

Durante coletiva de imprensa convocado para marcar um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia, Zelensky disse estar "esperando um encontro de olho no olho" com Lula, para que ambos possam discutir em maiores detalhes a guerra.