Rússia e China aprofundam laços em meio a conflitos com o Ocidente

A Rússia e a China demonstraram o aprofundamento de seus laços em uma série de reuniões observadas de perto em busca de sinais de que Pequim possa oferecer um apoio mais forte ao Kremlin por sua guerra na Ucrânia. A visita de Wang Yi, o mais graduado oficial de política externa do Partido Comunista Chinês, ao presidente Vladimir Putin, nesta quarta-feira, em Moscou, ocorre no momento em que o conflito na Ucrânia continua a derrubar a ordem diplomática global.

As relações entre a Rússia e o Ocidente estão em seu ponto mais baixo desde a Guerra Fria, e os laços entre a China e os EUA também estão sob séria tensão. A Rússia suspendeu sua participação no último tratado de controle de armas nucleares com os Estados Unidos nesta semana, e os EUA expressaram preocupação nos últimos dias de que a China pudesse fornecer armas e munições à Rússia.

A Rússia observou a escalada das tensões internacionais, acrescentando que a cooperação entre a República Popular da China e a Federação Russa na arena global é particularmente importante para estabilizar a situação internacional. Wang disse que "as relações sino-russas não são dirigidas contra nenhum terceiro país e certamente não podem estar sujeitas à pressão de nenhuma outra nação".

Durante sua estadia em Moscou, aliás, o diplomata fez referências veladas aos EUA seguidas vezes. A Putin, disse que as relações entre Pequim e Moscou não podiam ser influenciadas por outros países e "não sucumbiriam a pressões de terceiros".

Também enfatizou que ambas as nações apoiavam "a multipolarização e a democratização das relações internacionais", diretrizes que segundo ele não só se ajustam perfeitamente aos tempos atuais, como eram do interesse da maioria dos Estados. A fala foi aplaudida pela porta-voz do ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, que disse "saudar a prontidão da China para exercer um papel positivo na resolução da crise ucraniana".

Putin, por sua vez, disse que as relações entre os dois países estavam progredindo e "alcançando novos horizontes". E reforçou que espera uma visita do seu homólogo, Xi Jinping, segundo ele já acordada.

A China se recusou a criticar a invasão da Ucrânia - ecoando a afirmação de Moscou de que os EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) são os culpados por provocar o Kremlin enquanto criticam as punitivas sanções impostas à Rússia. A Rússia, por sua vez, apoiou firmemente a China em meio às tensões com os EUA sobre Taiwan.