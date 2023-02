Após terremoto, ajuda não chega para os sírios

Após anos de guerra, moradores do noroeste da Síria atingidos por um enorme terremoto estão às voltas com sua nova realidade, que está cada vez pior. Quase duas semanas depois que o devastador terremoto de magnitude 7,8 atingiu o norte da Síria e a vizinha Turquia, a ONU reconheceu o fracasso internacional em prover auxílio para as vítimas sírias. O total de mortos em ambos os países chega a 47 mil pessoas, sendo seis mil na Síria.

Em Atareb, uma cidade síria ainda sob poder dos rebeldes depois de anos de confrontos com as tropas do governo, os sobreviventes vasculharam os escombros de suas casas no domingo, recolhendo os restos de suas vidas destruídas e procurando formas de se recuperar do mais recente entre os desastres humanitários que se abateu sobre a região desgastada pela guerra. Escavadeiras erguiam o entulho e moradores destruíam as colunas com pás e picaretas para nivelar um prédio demolido.

Dezenas de famílias recém-desabrigadas se reuniram para receber refeições quentes oferecidas por voluntários e pelo governo local de oposição. Um cidadão foi de barraca em barraca para distribuir maços de dinheiro em um abrigo improvisado - o equivalente a cerca de US$ 18

(R$ 94,00) para cada família.

Os sírios estavam fazendo o que aprimoraram ao longo de anos de crise: dependendo uns dos outros para juntar os cacos e seguir em frente. "Estamos lambendo nossas próprias feridas", disse Hekmat Hamoud, que já foi desalojado duas vezes pelo conflito em curso na Síria antes de ficar preso por horas sob os escombros.

O enclave controlado pelos rebeldes no noroeste da Síria, onde mais de 4 milhões de pessoas vêm a custo lidando com ataques aéreos impiedosos e pobreza crescente, foi atingido em cheio pelo terremoto de 6 de fevereiro. Muitas das pessoas na região já haviam sido deslocadas pelo conflito e moravam em assentamentos lotados de barracas ou em edifícios comprometidos por bombardeios anteriores. O terremoto matou quase 2.000 pessoas no enclave, e desalojou muitas outras pela segunda vez, obrigando algumas a dormirem sob os olivais em pleno inverno.

"Perdi tudo", disse Fares Ahmed Abdo, de 25 anos, pai de dois filhos, que sobreviveu ao terremoto. Sua casa nova e a oficina onde trabalhava consertando motocicletas foram destruídas. Mais uma vez praticamente sem abrigo, e também sem energia elétrica, nem banheiros, ele, sua esposa, os dois meninos e sua mãe doente estão amontoados em uma pequena barraca. "Aguardo qualquer ajuda", disse.

Ao visitar a fronteira entre Turquia e Síria no domingo, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, reconheceu em uma declaração que os sírios ficaram "esperando uma ajuda internacional que não veio". "Até agora, falhamos com as pessoas do noroeste da Síria. Elas se sentem abandonadas, e com razão", disse. "Meu dever e nossa obrigação é corrigir essa falha o mais rápido possível."

O noroeste da Síria depende quase inteiramente de ajuda humanitária para sobreviver, mas a assistência internacional pós-terremoto vem demorando a chegar na região. O primeiro comboio da ONU, vindo da Turquia, chegou na quinta-feira - três dias depois do terremoto.

Antes disso, a única carga que vinha atravessando a passagem Bab al-Hawa na fronteira entre Síria e Turquia era um fluxo constante de corpos de vítimas do terremoto voltando para casa para serem velados: refugiados sírios que haviam fugido da guerra em seu país e se instalado na Turquia, mas morreram no desastre.

A ajuda enviada da Turquia à Síria pela ONU só está autorizada a entrar pela passagem de Bab al-Hawa, e a logística foi complicada pela pressão nas estradas, muitas delas destruídas pelo terremoto. Embora, tecnicamente, a ajuda internacional também possa ser enviada das áreas controladas pelo governo da Síria para as áreas controladas pelos rebeldes no noroeste, esse trajeto tem seus próprios obstáculos e não representaria um volume mínimo.

Críticos do governo do presidente Bashar al-Assad dizem que a ajuda canalizada pelas áreas controladas pelo governo na Síria enfrenta burocracia e o risco de que as autoridades se apropriem indevidamente ou desviem a carga para apoiar pessoas próximas ao governo.