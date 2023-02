Biden: um ano após início da guerra, Putin não tem dúvidas da nossa força

Agência Estado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira (21) que, um ano após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o líder russo Vladimir Putin não tem dúvidas da força dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Putin quis que a Otan acabasse, ele achou que a Otan estaria dividida, e ao invés disso, está mais unida do que nunca", afirmou Biden em discurso realizado no Castelo de Varsóvia, na Polônia, onde esteve nesta terça-afeira (21), após realizar uma visita surpresa à capital da Ucrânia, Kiev, na segunda-feira.