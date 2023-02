Diplomatas dos EUA e China realizam primeira reunião desde incursão de balão

O secretário de Estado Antony Blinken e o principal diplomata da China, Wang Yi, se encontraram no sábado (18), no que foi o primeiro encontro cara a cara entre as duas potências desde que os Estados Unidos derrubaram o balão chinês que sobrevoou a costa da Carolina do Sul.

A reunião ocorreu à margem da Conferência anual de Segurança de Munique, onde líderes de todo o mundo se reuniram para discutir os principais desafios geopolíticos, incluindo a invasão russa da Ucrânia e a escalada de tensões da China com alguns países do Ocidente, e evidenciou a crescente indisposição diplomática entre EUA e China.

"Podemos confirmar que o secretário Blinken concluiu uma reunião com o conselheiro de Estado da República Popular da China e diretor do Gabinete Central de Relações Exteriores do PCC, Wang Yi", disse o Departamento de Estado em comunicado.

Não houve nenhuma declaração conjunta nem acenos de visitas oficiais futuras, e os dois diplomatas continuaram criticando as ações dos dois países no incidente dos balões. O encontro ocorreu no mesmo dia em que Blinken criticou a China por seu programa de balões, e que o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, classificou como "histérica" a reação dos EUA ao detectar um balão chinês no seu espaço aéreo.