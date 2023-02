ONU lança apelo para arrecadar US$ 1 bi por terremoto na Turquia

A ONU lançou, nesta quinta-feira, um apelo para arrecadar US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) em ajuda para as vítimas na Turquia do devastador terremoto que atingiu o país e a Síria na semana passada, deixando mais de 40 mil mortos.

"O financiamento, que cobre um período de três meses, ajudará 5,2 milhões de pessoas e permitirá que as organizações de ajuda aumentem rapidamente o apoio vital aos esforços liderados pelo governo pelo terremoto mais devastador do país em um século", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em um comunicado.

O sismo de magnitude 7,8 de 6 de fevereiro deixou mais de 35 mil mortos no Sudeste da Turquia, e outras milhares de pessoas perderam suas vidas na Síria. De acordo com o governo turco, mais de nove milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelo terremoto no país.