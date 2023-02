Stoltenberg pede que Turquia aprove logo adesão de Finlândia e Suécia à Otan

Agência Estado

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, apelou à Turquia nesta quinta-feira para que o país ratifique rapidamente as candidaturas de Finlândia e Suécia para adesão à aliança militar, com o argumento de que as duas nações nórdicas já fizeram o suficiente para atender exigências de Ancara de reprimir ações extremistas.