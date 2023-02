Turquia visa reconstrução pós-terremoto; sírios buscam mais ajuda

A Turquia voltou seu foco para a reconstrução nesta quarta-feira, encorajando aqueles em áreas atingidas pelo terremoto cujos prédios foram considerados seguros a voltarem para casa.

No Noroeste da vizinha Síria, controlado pela oposição, que já sofria com mais de uma década de bombardeios, o terremoto deixou muitas famílias se virando sozinhas em meio aos escombros, com a ajuda internacional chegando lentamente.

Na província de Hatay, no Sul da Turquia, metade dos edifícios desabou, foi fortemente danificada ou precisa ser demolida rapidamente, disse o ministro do Interior, Suleyman Soylu.

"Queremos que os cidadãos rastreiem o status de seus prédios no sistema online e voltem aos prédios que recebem relatórios de construção segura do Ministério de Urbanização, a fim de começar a voltar ao normal", disse o ministro do Turismo, Nuri Ersoy, em Malatya, cerca de 160 quilômetros do epicentro do terremoto.

Na noite de segunda-feira, o presidente turco, Tayyip Erdogan, prometeu continuar com os esforços de resgate e recuperação, depois que nove pessoas foram retiradas dos escombros com vida naquele dia. Mas autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU) disseram que a fase de resgate está chegando ao fim, com o foco voltado para abrigo, alimentação e educação.

O saldo turco era de 35.418 mortos. Mais de 5.814 morreram na Síria, de acordo com uma contagem da Reuters, a partir de relatos da mídia estatal síria.

Na Síria, os esforços de socorro foram prejudicados por uma guerra civil que fragmentou o país e dividiu as potências regionais e globais. A única passagem de fronteira foi fechada por dias antes que os caminhões da ONU fossem autorizados.