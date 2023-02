Terremoto afetou mais de 7 milhões de crianças

Mais de 7 milhões de crianças foram afetadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria na semana passada, afirmou o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) nesta terça-feira (14). Destas, 4,6 milhões estariam em território turco, e 2,5 milhões, em terras sírias, detalhou James Elder, porta-voz da entidade.

Não se sabe quantas delas morreram - a única cifra disponível até agora é o total de óbitos decorrentes do sismo em cada um dos países, que ultrapassam 37 mil quando somados. Na Turquia, esse número foi de 31.974; o tremor que detém o recorde histórico da história do país, ocorrido em 1939, deixou 33 mil mortos. Na Síria, mais de 5.814 pessoas morreram, segundo dados divulgados pelo regime do ditador Bashar al-Assad e da ONU.

Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge afirmou que a catástrofe não só representa "o pior desastre natural" da região em um século, como se está longe de compreender totalmente sua amplitude a essa altura.

"Seu verdadeiro custo ainda é desconhecido, e a recuperação e a cura tomarão muito tempo e esforço", afirmou ele, que supervisiona uma área que abarca 53 países - incluindo a Turquia e alguns países da Ásia Central.

O cálculo trágico inclui as crianças. Muitas daquelas que sobreviveram, acampadas junto às suas famílias em abrigos improvisados erguidos em estacionamentos e beiras de estrada, sofrem com o frio, a fome e a sede. "Todos os dias somos informados sobre um número cada vez maior de crianças com hipotermia e infecções respiratórias", disse Elder, do Unicef.

Outras tantas, retiradas dos escombros sozinhas, tiveram que ser encaminhadas aos hospitais sem qualquer responsável. Segundo o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, trata-se do caso de 574 crianças hoje, das quais apenas 76 foram depois entregues a parentes.

Um grupo de cerca de 200 voluntários, entre psicólogos, advogados e médicos, montou centros de coordenação nas dez províncias turcas atingidas pelo sismo para identificar jovens desacompanhados e reuni-los a suas famílias.

Enquanto isso, oito dias após o terremoto, três homens foram retirados vivos dos escombros de prédios que desabaram no Sul da Turquia após ficarem presos por 198 horas. As emissoras de televisão locais exibiram ao vivo os resgates dos irmãos Muhammed Enes e Abdulbaki Yeniar, de 17 e 20 anos, respectivamente. Eles foram enviados a hospitais, com diferentes graus de ferimentos.