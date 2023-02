Zelensky reforça proximidade da Ucrânia com União Europeia, em discurso em Bruxelas

Depois de passar por Londres e Paris, em uma espécie de giro surpresa pela Europa, Volodimir Zelensky chegou a Bruxelas nesta quinta-feira para participar de uma cúpula com líderes da União Europeia (UE).

A viagem marca a segunda vez que o presidente ucraniano sai de seu país desde o início da guerra, há quase um ano. O objetivo é o mesmo dos últimos meses - pedir mais armas para Kiev. Mas a estratégia diplomática é nova para o líder, que até o final de 2022 se comunicava sobretudo por meio de vídeos.

Zelensky foi recebido por um Parlamento Europeu em polvorosa, com legisladores vestindo peças com o amarelo e o azul da bandeira ucraniana. No discurso, aplaudido de pé, agradeceu o apoio nos esforços contra a Rússia e buscou destacar a proximidade com o resto da Europa, reforçando os pedidos para acelerar o processo de entrada do país no bloco - a candidatura foi apresentada dias após a invasão.

"Europa, estamos nos defendendo da maior força anti-europeia do mundo moderno. Nós, ucranianos, no front de batalha, junto a vocês", afirmou ele.

A UE deu sinal verde para a candidatura de Kiev em meados do ano passado. Mas o caminho da adesão pode levar anos, já que o processo exige reformas profundas no país. Uma delas é a adoção de medidas anticorrupção, e a Ucrânia amarga o segundo lugar no ranking dos mais corruptos do continente, atrás apenas da Rússia.

O governo de Zelensky vem realizando operações nesse sentido nas últimas semanas, com o afastamento de diversas autoridades, a emissão de mandados de busca e apreensão contra outras e, mais recentemente, a prisão do bilionário Ihor Kolomoiskii, antigo aliado do presidente. A intenção, claro, é acelerar as negociações formais com o bloco, mas também revela dissenso interno em meio à guerra.

Nas visitas, o presidente ucraniano tem destacado a importância do envio de caças para virar a guerra. Até agora, os países ocidentais não atenderam a esses apelos - a viagem de Zelensky, porém, pode ser um ponto de virada, num processo talvez parecido com o das solicitações de tanques, que evoluíram de negativas para especulações e, por fim, desembocaram no anúncio de doações dos blindados.