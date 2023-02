Em visita aos EUA, Lula discutirá Guerra da Ucrânia com Biden

Na pauta da reunião de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Joe Biden na Casa Branca, nesta sexta-feira (10), um tema de discordância entre Brasil e EUA estará à mesa, em meio a consensos sobre democracia e ambiente.

O governo norte-americano vai incluir o tema da Guerra da Ucrânia, conflito prioritário para o governo, segundo John Kirby, coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional.

A conversa entre os presidentes terá "não só assuntos regionais e do Brasil, mas do Hemisfério e globais", disse ele em conversa com jornalistas nesta quarta-feira. "A Guerra da Ucrânia teve um efeito ao redor do mundo. Segurança alimentar e segurança energética foram as principais maneiras pelas quais a guerra de Putin afetou nações em todo o mundo. E teve um impacto profundo particularmente na América Latina."

O petista chega a Washington acompanhado dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial), além do assessor especial da Presidência Celso Amorim, principal conselheiro de Lula para política externa.

Também viajam o secretário do Ministério do Desenvolvimento Econômico Marcio Elias Rosa e o senador Jaques Wagner.