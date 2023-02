Turcos se enfurecem com resposta de Erdogan ao terremoto

À medida que cresce o número de mortes após o terremoto de magnitude 7,8 na Turquia, atualizado para quase 9 mil óbitos nesta quarta-feira (8), aumenta também a insatisfação da população frente a reação do governo ao desastre - que já totaliza mais de 11.250 óbitos quando somadas as 2.500 mortes registradas na Síria.

O sismo atingiu uma zona remota e pouco desenvolvida do país, o que agravou o desafio das equipes de emergência. Os impactos em rodovias e as condições climáticas desfavoráveis, de neve e chuva, também dificultaram a atuação dos socorristas, trazendo pessimismo à perspectiva de encontrar sobreviventes.

A situação de calamidade fez o presidente Recep Tayyip Erdogan decretar estado de emergência em dez províncias. Sobreviventes nas regiões mais atingidas reclamam, porém, de jamais terem visto sinais de equipes de resgate, além de passarem frio e fome. "Onde estão as tendas, os food trucks?", questionou Melek, 64, em Antakya, no Sul do país.

Relatos de pessoas que se viram obrigadas a escavar os destroços em busca de familiares soterrados com as próprias mãos, sem equipamentos adequados ou mesmo roupas para o frio, também se multiplicaram nos primeiros dias após o desastre.

A situação narrada por parte da população foi ecoada por Ugur Poyraz, secretário-geral do partido de oposição Iyi (Partido do Bem). "A ajuda definitivamente não está sendo coordenada de modo profissional", afirmou ele. "Cidadãos e equipes locais estão se unindo às operações de resgate por conta própria para salvar as pessoas nos escombros."

As autoridades afirmam que mais de 12 mil socorristas atuam na busca e no resgate de vítimas e que outras 9 mil tropas foram mobilizadas. Segundo o New York Times, 8 mil pessoas já foram socorridas.

Em visita à província de Kahramanmaras, próxima do epicentro do terremoto, nesta quarta, Erdogan admitiu que houve problemas na resposta inicial ao tremor, em especial devido aos danos a rodovias e a aeroportos. Mas afirmou que as operações haviam se normalizado e que a população deveria ignorar declarações de "provocadores" e se ater à comunicação oficial do governo.