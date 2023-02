Queda do balão 'espião' abala diplomacia entre China e EUA

A diplomacia de Pequim voltou a atacar nesta segunda-feira a decisão dos Estados Unidos de derrubar um balão chinês, acusado por Washington de atividades de espionagem. Segundo o país asiático, o artefato era civil e destinado a pesquisas meteorológicas.

"As ações impactam e prejudicam seriamente os esforços de ambas as partes e o progresso para estabilizas as relações sino-americanas", disse o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng, em nota encaminhada à embaixada dos EUA em Pequim e mais tarde publicada no site da chancelaria.

O texto destaca que o país "se opõe firmemente à decisão e protesta de forma veemente contra ela", afirmando ainda que o regime de Xi Jinping vai acompanhar os desdobramentos da situação.

Na tarde de sábado, um caça da Força Aérea americana abateu um balão chinês na costa da Carolina do Sul. Dias antes, a descoberta do artefato gerou uma contenda entre as duas partes, com o adiamento de uma viagem a Pequim do secretário de Estado, Antony Blinken.

O deslocamento do responsável pela diplomacia americana se daria justamente num contexto de esforços para reaproximar as potências, depois de Xi ter se encontrado pessoalmente com o presidente Joe Biden em novembro, na Indonésia, na sequência de meses de alta tensão -ante discussões comerciais, diplomáticas e militares.

Mais recentemente, de todo modo, o clima tinha voltado a azedar, com os EUA tendo anunciado em Manila um acordo para o uso de mais quatro bases militares nas Filipinas, expandindo a presença no mar do Sul da China, região reivindicada por Pequim.

Washington detectou o suposto balão espião de alta altitude em 28 de janeiro. Três dias depois, o artefato passou ao espaço aéreo canadense e voltou ao americano no dia 31. Só na quinta o Pentágono noticiou o caso.