Papa apela a 'depor as armas' no final de visita ao Sudão do Sul

O papa Francisco fez um apelo neste domingo para "depor as armas" durante uma missa ao ar livre em Juba, capital do Sudão do Sul, que marcou o fim de sua visita ao país africano devastado pela violência e pela miséria.

Ao longo de sua visita de 48 horas, o pontífice fez repetidos apelos à paz no país de maioria cristã e 12 milhões de habitantes, que entre 2013 e 2018 foi devastado por uma guerra civil entre apoiadores dos dois líderes rivais, Salva Kiir e Riek Machar, que deixou 380 mil mortos e milhões de deslocados internos.

"Deponhamos as armas do ódio e da vingança para embraçar a oração e a caridade, superemos as antipatias e aversões que, com o passar do tempo, se tornaram crônicas e correm o risco de levar à contraposição de tribos e de etnias", disse o papa na missa para cerca de 70 mil fiéis.

Antes da missa, Francisco, de 86 anos, cumprimentou e abençoou a multidão durante um passeio em seu papamóvel, ao som de aplausos e pandeiros. A multidão gritava "Bem-vindo ao Sudão do Sul!", agitando bandeiras do Estado mais jovem do mundo e do Vaticano.