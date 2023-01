Congresso do Peru pode decidir hoje sobre antecipação de eleição

O Congresso do Peru adiou para a tarde desta terça-feira (31) a sessão em que votará para decidir se haverá uma antecipação das eleições gerais para este ano, enquanto não cessam os protestos pedindo a renúncia da presidente Dina Boluarte.

Com o país em suspense diante desta definição do Parlamento, a sessão convocada para as 11h locais (13h em Brasília) "será retomada às 16h (18h em Brasília)", comunicou o Congresso nas redes sociais, em um sinal de que ainda não há consenso para encontrar uma fórmula política que destrave a grave crise social que o Peru atravessa.

Boluarte e o partido fujimorista Fuerza Popular (FP, direita) defendem a antecipação das eleições para este ano, que poderiam acontecer em outubro, ou dezembro próximos, e não em abril de 2024, conforme estipulado pelo Parlamento em dezembro passado.

Enquanto os protestos aumentam nas cidades do sul, em Lima, um grupo de agentes da Polícia Nacional do Peru (PNP) se posicionou nos pontos de entrada do Aeroporto Internacional Jorge Chávez diante de uma manifestação que acontecia muito perto do terminal aéreo.

Dezenas de camponeses aimarás marchavam na cidade andina de Juliaca, na região de Puno, no sul, a 1.350 km de Lima, para exigir a renúncia da presidente.

Aos gritos de "o povo unido jamais será vencido", os camponeses com trajes típicos se mobilizaram pelas ruas de Juliaca, onde 18 pessoas morreram em choques com as forças da ordem em 9 de janeiro.

O poder político não consegue encontrar uma resposta para as demandas da população, sobretudo das comunidades de maioria indígena do sul andino. Historicamente marginalizados, esses grupos apostavam em uma melhora das suas condições de vida com a chegada do esquerdista Pedro Castillo à Presidência (2021-2022), mas ele acabou destituído e detido em 7 de dezembro, após tentar dissolver o Congresso.