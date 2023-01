Em Israel, secretário de Estado dos EUA pede fim da violência com palestinos

Em visita a Jerusalém, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, exortou, nesta segunda-feira (30), a implementação de medidas urgentes para frear a nova espiral de violência entre israelenses e palestinos. Em uma entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele defendeu a necessidade de se preservar as condições para uma solução de dois Estados no conflito israelense-palestino.

A visita marca a segunda etapa de uma viagem relâmpago pelo Oriente Médio que começou no domingo no Egito e já estava prevista. A viagem tomou um novo rumo com a recente escalada sangrenta da violência na região.

"Queremos garantir que haja um ambiente no qual possamos, espero que em algum momento, criar as condições para começar a restaurar um sentimento de segurança tanto para israelenses como para palestinos", disse Blinken, ao lado de Netanyahu. A situação entre palestinos e israelenses piorou acentuadamente nos últimos dias com bombardeios, ataques a tiros, ataques aéreos e medidas punitivas, deixando mortos em ambos os lados.

Blinken abordou ainda a necessidade de manter a cooperação com Israel para lidar com o Irã e pediu o aprofundamento e ampliação dos laços de Israel com os países árabes da região, após a normalização das relações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos.

"Esses esforços não substituem o progresso entre israelenses e palestinos", esclareceu, pedindo que sejam buscadas medidas para melhorar a vida cotidiana dos palestinos na Cisjordânia e em Gaza. "O objetivo é alcançar a meta que palestinos e israelenses tenham condições iguais de liberdade, segurança, oportunidades, justiça e dignidade."

polêmica reforma judicial promovida pelo novo governo israelens Por outro lado, Blinken detalhou com profundidade os princípios democráticos compartilhados em que se baseia a relação entre os dois países, possivelmente em alusão àe, que busca minar a independência do Judiciário e desencadeou um forte movimento de protesto.

Sobre esta questão, Netanyahu disse que EUA e Israel "são duas democracias" e enfatizou que "continuarão a ser duas democracias robustas". O líder israelense não fez referências diretas à escalada de violência com os palestinos.

Depois de se reunir com Netanyahu, Blinken se encontrou com o chanceler israelense, Eli Cogen, e com o presidente, Isaac Herzog. Sua agenda também inclui um encontro com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.