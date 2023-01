União Europeia decide estender sanções contra a Rússia até 31 de julho deste ano

O Conselho da União Europeia (UE) decidiu prorrogar as sanções à Rússia até 31 de julho deste ano, devido à continuidade do conflito com a Ucrânia, que completará um ano em 24 de fevereiro. No mesmo dia em que o Japão anuncia medidas restritivas econômicas contra a Rússia, pela mesma razão, a UE afirma que, assim como o governo japonês, aplicará restrições individuais a pessoas físicas e jurídicas que tenham sido envolvidas na anexação da Crimeia e da cidade de Sevastopol.

Em nota divulgada no site do Conselho da UE, a publicação diz que o bloco "se mantém resolutamente ao lado da Ucrânia e do seu povo e está inabalável no seu apoio à independência".