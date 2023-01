Presidente do Peru analisa PL para antecipar eleição para o fim de 2023

A presidente do Peru, Dina Boluarte, encomendou um projeto de lei que propõe antecipar novamente as eleições. Inicialmente, ela havia apresentado uma proposta para que a votação fosse em abril de 2024. No entanto, em razão dos protestos e da violência, Dina agora pretende acelerar o processo eleitoral para o fim de 2023.

Até agora, confrontos ligados às manifestações já deixaram mais de 56 mortos e levaram as autoridades a fechar a entrada para a cidade inca de Machu Picchu, joia turística do Peru. Desde dezembro, ativistas bloqueiam estradas em 15 províncias, aumentando a crise de abastecimento.

Nas zonas urbanas, os atos são convocados em sua maioria por apoiadores do ex-líder Pedro Castillo, deposto após tentar aplicar um autogolpe.

Seis presidentes em seis anos

Dina Boluarte é a 6ª presidente do Peru em seis anos. Esse número de trocas de presidente, recorde na América do Sul no período, evidencia uma crise política marcada por denúncias de corrupção, instabilidade política, polarização e ingovernabilidade. Nos últimos anos, a maioria dos ex-presidentes do país desde o ano 2000 foi presa ou investigada por corrupção, principalmente na esteira dos impactos da operação Lava Jato.

Segundo analistas, a polarização da sociedade peruana e a crise de representatividade política estão na raiz de todo esse caos, assim como um desequilíbrio na relação entre o Legislativo e o Executivo. Eles alertam que a saída não é simples e apenas a antecipação das eleições pode não ser o suficiente para mudar o enredo de instabilidade.