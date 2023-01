Nova onda de ataques aéreos russos na Ucrânia deixa pelo menos 11 mortos

A Rússia fez um ataque com 55 mísseis contra alvos na Ucrânia nesta quinta (26), um dia depois de Estados Unidos e Alemanha escalarem o envolvimento ocidental na guerra anunciando o envio de tanques para Kiev combater a invasão de Vladimir Putin. A Ucrânia informou que 11 pessoas ficaram feridas e outras 11 morreram.

O Kremlin afirmou que esta entrega de equipamento pesado significou o "envolvimento direto" das potências ocidentais no conflito e intensificou sua ofensiva em várias áreas da região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Segundo o general Valeri Zalujni, comandante das Forças Armadas ucranianas, foram utilizados diversos mísseis, inclusive o modelo hipersônico Kinjal, lançado de interceptadores MiG-31K. Ele afirmou que 47 dos projeteis foram derrubados - o que parece otimista ante os estragos relatados em diversos pontos do país -, sendo 20 deles nos arredores de Kiev. Além disso, 24 drones Shahed de fabricação iraniana foram abatidos durante a noite, segundo as forças ucranianas.

Kiev e outras regiões prosseguiram com cortes de energia de "emergência" para "evitar grandes danos à infraestrutura", informou a operadora de energia privada DTEK. A Rússia está tentando causar "um colapso sistêmico" na rede nacional, disse o ministro da Energia, German Galushchenko.

Na região de Odessa (sudoeste), a energia foi restabelecida após o meio-dia em hospitais e “outras infraestruturas essenciais”, anunciou a DTEK. O bombardeio perto dessa cidade ocorreu pouco antes da chegada da ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, para se encontrar com seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Depois de vários reveses militares em meados do ano passado, o Kremlin mudou de estratégia e, em outubro, começou a atacar transformadores e usinas de energia da Ucrânia. Desde então, os apagões se multiplicaram, deixando milhões de civis ucranianos sem água potável e aquecimento, no auge do inverno.

Este novo ataque ocorre um dia depois de EUA e Alemanha terem autorizado o envio de dezenas de veículos pesados de combate para a Ucrânia, uma decisão inédita nos 11 meses de guerra. A Alemanha planeja entregar tanques Leopard 2 "no final de março, início de abril", anunciou seu ministro da Defesa, Boris Pistorius, nesta quinta-feira.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que a chegada de tanques pesados será "um passo importante no caminho para a vitória". Mas "a chave agora é velocidade e volume" na entrega dos tanques, disse ele na noite de quarta-feira.

O presidente também pediu aviões de combate e mísseis de longo alcance, armas que os países ocidentais não estão dispostos a entregar, temendo que isso provoque uma escalada militar em caso de incursões em território russo. Para o Kremlin, no entanto, a entrega dos tanques pesados já constitui um “envolvimento direto” dos países ocidentais na guerra, disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

Já a diplomacia francesa considerou que "o fornecimento de equipamento militar" faz parte do "exercício de defesa legítima" da Ucrânia e não torna beligerantes aqueles que o praticam. "Não estamos em guerra com a Rússia, assim como nenhum dos nossos parceiros", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, Anne-Claire Legendre.