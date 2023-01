Alemanha autoriza entrega de tanques Leopard à Ucrânia

Sob pressão de seus parceiros, a Alemanha autorizou nesta quarta-feira (25) o envio de tanques de guerra Leopard para a Ucrânia, que os reivindicava insistentemente para se defender melhor contra a invasão russa. De acordo com o porta-voz do governo alemão, Seffen Hebestreit, a Alemanha entregará 14 tanques Leopard 2A6 à Ucrânia e permitirá aos países europeus, que assim desejarem, fornecer a Kiev os veículos blindados em seu poder.

"Fazemos o que é necessário e possível para apoiar a Ucrânia. Ao mesmo tempo, devemos evitar que o conflito se transforme em uma guerra entre a Rússia e a Otan", disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, à Câmara baixa do Parlamento.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que esses veículos de combate podem ajudar a Ucrânia a "vencer" a guerra. E o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, transmitiu a Scholz seus "sinceros agradecimentos".

Em Berlim, o embaixador russo, Sergei Nechaev, alertou que a decisão é "extremamente perigosa" e "levará o conflito a um novo nível de enfrentamento". "Isso nos convence mais uma vez de que a Alemanha, assim como seus aliados mais próximos, não quer uma solução diplomática para a crise ucraniana e quer uma escalada permanente", disse o embaixador.

"O objetivo é reunir, rapidamente, dois batalhões de tanques Leopard 2 para a Ucrânia", disse anteriormente o porta-voz do governo alemão. O treinamento das forças ucranianas no uso desses tanques "começará em breve na Alemanha", acrescentou o porta-voz. O pacote acordado após intensas negociações com os aliados da Ucrânia inclui apoio logístico, munição e manutenção desses tanques de combate.

A Espanha disse que está "disposta" a enviar vários dos Leopards que possui para a Ucrânia e ofereceu treinamento para operá-los e mantê-los.

o governo alemão sofreu uma tremenda pressão de seus parceiros da Otan O Leopard é um tanque pesado que, segundo especialistas, pode romper as linhas russas no leste da Ucrânia, 11 meses após a invasão. Esses tanques estão espalhados pela Europa, mas, para serem enviados para Kiev, precisavam da autorização da Alemanha. Nos últimos dias,

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, alertou nesta quarta-feira, antes do anúncio da decisão, que o Ocidente "superestima o potencial que (os tanques) podem dar ao Exército ucraniano". "Esses tanques queimarão, como todos os outros. São muito caros", frisou.

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, que pressionou muito o governo alemão nos últimos dias Do lado ocidental, as primeiras reações pela decisão de Berlim não demoraram a chegar., agradeceu a Berlim. "É um grande passo para parar a Rússia. Juntos somos mais fortes", disse ele.

Os Leopard "fortalecerão o poder de fogo defensivo da Ucrânia" e são "a decisão certa", disse o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, cujo país anunciou recentemente o envio de 14 tanques pesados Challenger 2 para a Ucrânia.

A França disse que acolheu a decisão alemã, mas o governo do presidente Emmanuel Macron ainda não decidiu se enviará seus próprios tanques Leclerc para a Ucrânia.

Segundo analistas, as hesitações da Alemanha se deviam ao temor de uma escalada militar com a Rússia. A questão gerou tensões dentro do governo de coalizão, entre o Partido Social-Democrata de Scholz, os Verdes e os Liberais.