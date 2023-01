Onda de descobertas de documentos sigilosos nos EUA atinge Mike Pence

Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump, é o mais recente envolvido na série de controvérsias de documentos sigilosos do país. Um advogado do republicano descobriu cerca de uma dúzia de arquivos secretos na casa do ex-vice em Carmel, no estado de Indiana, e os entregou ao FBI, a polícia federal norte-americana, de acordo com a CNN americana.

encontrados no escritório particular e na residência do presidente Joe Biden A busca se deu depois que arquivos semelhantes foram. A nova descoberta, porém, ganha vulto porque Pence vinha dizendo repetidamente que não tinha nenhum documento confidencial em sua posse.

Ainda não há clareza sobre os assuntos e a sensibilidade dos materiais encontrados. Segundo a CNN, a equipe de Pence planeja notificar o Congresso dos EUA ainda nesta terça-feira (24).

A rede norte-americana afirma que a busca na residência foi um pedido do próprio Pence. Parte dos documentos encontrados em quatro caixas armazenadas na casa do ex-vice-presidente continha material sigiloso. O advogado do republicano teria então notificado o Arquivo Nacional que, por sua vez, informou o Departamento de Justiça.

Na sequência, o FBI solicitou o recolhimento dos arquivos, e Pence assentiu. Segundo uma carta da equipe do republicano ao Arquivo Nacional, "o vice-presidente Pence não sabia da existência de documentos confidenciais em sua residência oficial" e "entende a grande importância de proteger" o material e cooperar com as investigações.