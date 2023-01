MP alemão indicia cinco pessoas por planejar sequestrar ministro e depor governo

Cinco alemães de extrema direita, suspeitos de terem tentado orquestrar o sequestro do ministro da Saúde e derrubar o governo, foram indiciados por traição, anunciou o Ministério Público nesta segunda-feira (23).

O grupo, formado por quatro homens e uma mulher, foi estabelecido há um ano com o objetivo de "criar, através da violência, as condições para uma guerra civil na Alemanha (...) e provocar a queda do governo e da democracia alemã", detalhou em nota o MP, encarregado de assuntos de terrorismo.

As cinco pessoas foram detidas entre abril e outubro do ano passado e enfrentam acusações que vão da fundação de um grupo terrorista nacional à preparação de um ato de traição e violação da lei sobre armas, segundo o MP.

Para executar seus planos, o grupo aceitou que poderia haver mortos, e a mulher, Elisabeth R., influenciou a ideologia de seus membros, convencidos de que o Estado moderno alemão não é legítimo, acrescentou a fonte. Em seu lugar, afirmavam que o império alemão do século XIX devia ser o sistema de governo do país e que era preciso restabelecer uma ordem autoritária.

O grupo tinha um "braço militar" e outro "administrativo" e teria preparado um plano em três etapas para derrubar o governo. A primeira era a sabotagem das instalações elétricas para provocar um "apagão". Em seguida, o grupo devia sequestrar o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, após o assassinato de seu guarda-costas. Finalmente, estas ações deviam criar as condições para uma "guerra civil" e a nomeação de um dirigente.

As crenças do grupo coincidem com as de outro movimento de extrema direita, chamado "Reichsbürger" (Cidadãos do Reich) e que rejeita as instituições democráticas. O grupo atraiu um número crescente de seguidores.