Agência Estado

Ministros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo nesta segunda-feira (23) para impor uma nova rodada de sanções contra o Irã, segundo a presidência sueca do Conselho da UE."Os ministros adotaram um novo pacote de sanções contra o Irã, visando aqueles que conduzem a repressão", disse a presidência, em sua página no Twitter, referindo-se aos esforços de autoridades iranianas para reprimir protestos contra o governo que ocorrem no país há cerca de cinco meses. Iran: Parliament calls for more sanctions against Iranian regimeRead more: https://t.co/kUyJIqLRLR pic.twitter.com/bWgfVRckHW — European Parliament (@Europarl_EN) January 23, 2023 O estopim das manifestações foi a morte de Mahsa Amin, jovem de 22 anos detida pela polícia da moralidade na capital Teerã, em setembro do ano passado, por supostamente violar regras locais que exigem que mulheres cubram os cabelos com um tipo de véu islâmico conhecido como hijab."A UE condena veementemente o uso brutal e desproporcional da força pelas autoridades iranianas contra manifestantes pacíficos", acrescentou a presidência sueca da UE no tuíte, sem fornecer detalhes das sanções.