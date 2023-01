Turquia confirma eleições presidenciais em 14 de maio

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou neste domingo que as eleições presidenciais e legislativas serão realizadas no dia 14 de maio, um mês antes do previsto, durante um ato em Busa.

“Usarei minha autoridade para antecipar as eleições para 14 de maio”, declarou o chefe de Estado durante um encontro com jovens, segundo um vídeo do evento divulgado pela presidência. "Não se trata de eleições antecipadas, mas de um ajuste, para levar em conta a data dos exames escolares", disse Erdogan.