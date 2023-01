Investigadores encontram nova leva de documentos sigilosos na casa de Biden

Investigadores do Departamento de Justiça dos EUA encontraram uma nova leva de documentos sigilosos na residência do presidente Joe Biden em Wilmington, no estado de Delaware, anunciou um advogado do líder norte-americano na noite deste sábado (21).

Foram encontrados seis papéis sigilosos, sendo alguns do período em que Biden atuou como senador e outros de seu período na vice-presidência do país, além de anotações do democrata. Nem o presidente nem a primeira-dama, Jill Biden, estavam presentes no momento da busca, realizada na sexta (20).

Trata-se da terceira leva de documentos encontrados sob posse de Biden. Após auxiliares do presidente acharem papéis em um escritório particular em Washington e na garagem de sua casa em Wilmington, o Departamento de Justiça apontou na semana passada um procurador especial para investigar o assunto.

O conteúdo dos documentos não foi revelado. Também não se sabe por que os papéis não estavam guardados nos Arquivos Nacionais dos EUA, como manda a legislação. "Acho que vocês não vão encontrar nada ali (nos documentos)", disse Biden na quinta-feira (19). "Estamos cooperando integralmente e esperamos que isso seja resolvido logo."

O caso veio à tona meses depois de seu maior adversário político, Donald Trump, virar alvo de uma investigação federal, o que acelerou o processo de fritura pelo qual passa, por diversas crises, por fazer basicamente a mesma coisa - ainda que em escala maior e com diferenças importantes. No caso de Trump, o volume de papéis foi bem maior e incluía documentos relativos à segurança nacional.

Além disso, o ex-presidente resistiu em colaborar com as investigações e teve sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, vasculhada pelo FBI. Na ocasião, Biden chamou o episódio que envolve o antecessor de "totalmente irresponsável" - ferecendo agora um prato cheio para republicanos e o próprio Trump o acusarem de hipocrisia.