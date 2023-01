França e Alemanha apoiarão Ucrânia 'o tempo que for necessário', diz Scholz

França e Alemanha vão continuar apoiando a Ucrânia, "o tempo que for necessário" e de maneira "inabalável", ante a invasão russa — prometeram o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, neste domingo (22).

"Continuaremos dando todo o apoio à Ucrânia, o tempo que for necessário", prometeu Scholz, ao lado do presidente Macron. Scholz enfatizou a necessidade de "defender nosso projeto de paz europeu", em uma cerimônia na Universidade de Sorbonne, em Paris, por ocasião do 60º aniversário do tratado de reconciliação entre Alemanha e França.

Macron prometeu, por sua vez, um "apoio inabalável" de ambos os países ao povo ucraniano, "em todas as áreas". Ambos os líderes deram essas declarações após a recusa de Berlim em fornecer à Ucrânia seus tanques Leopard. Os equipamentos são solicitados, insistentemente, pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que diz ser esta a forma mais eficaz de lidar com as forças russas.

Em declarações neste domingo, o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, criticou a decisão da Alemanha, chamando a posição do país de "inaceitável". "A atitude da Alemanha é inaceitável. Já se passou quase um ano desde que a guerra começou. Há pessoas inocentes morrendo todos os dias", disse o primeiro-ministro polonês à agência de notícias local PAP.

"As bombas russas estão causando estragos nas cidades ucranianas. Alvos civis estão sendo atacados, há mulheres e crianças morrendo", insistiu.