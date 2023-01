Premiê do Reino Unido admite uso de rede privada em meio a greves e crises no 'SUS' britânico

O premiê britânico, Rishi Sunak, admitiu nesta quarta-feira (11) que usou a rede privada de saúde do Reino Unido no passado, mas afirmou estar registrado em um centro de saúde do NHS (Serviço Nacional de Saúde), sistema público semelhante ao SUS brasileiro. A declaração acontece durante uma onda de greves no Reino Unido que se estende há sete meses, ainda que alguns intervalos - nesta quarta, equipes de ambulâncias, motoristas e paramédicos paralisaram.

Os trabalhadores pedem reajustes nos salários, defasados em relação à inflação que chegou a 11,1% em outubro do ano passado, a maior em 41 anos. As paralisações deixaram o sistema de saúde à beira do colapso no final de 2022.

O jornal Guardian já havia revelado que o premiê tinha registro em uma clínica particular de Londres cujas consultas custavam 250 libras (R$ 1.600,00). Sunak, porém, ainda não tinha comentado o assunto publicamente até esta quarta.

Ele confirmou o uso da rede privada ao responder a um questionamento da parlamentar da oposição, a trabalhista Cat Smith, durante a primeira sessão do ano no Parlamento britânico. Após descrever a suposta ausência de dentistas no sistema público de duas cidades inglesas, Smith perguntou por quanto tempo o premiê esperou para ter a sua última consulta.

"Sou registrado com um médico do NHS. Eu usei o sistema de saúde privado no passado e sou grato ao hospital de Friarage pelo fantástico cuidado que deram à minha família ao longo dos anos. A verdade é que tenho orgulho de vir de uma família do NHS", afirmou Sunak, que é filho de um médico do sistema público e de uma farmacêutica e dono de uma fortuna pessoal superior a de membros da família real.

Em um post no Twitter, a parlamentar afirmou que Sunak se esquivou da pergunta ao mencionar o registro com um médico do NHS. "Algo que a maioria de nós faz quando nasce e usa por toda a vida", disse.

Durante a sessão, o premiê afirmou que a greve desta quarta é aterrorizante para os pacientes que precisam de atendimentos urgentes. "O assustador é que agora as pessoas não sabem se, quando ligarem para o 999, receberão o tratamento de que precisam", disse Sunak aos parlamentares, referindo-se ao número de emergência do NHS.

Durante a paralisação, a previsão era de que os trabalhadores das ambulâncias atendessem apenas os casos mais urgentes. A primeira greve da categoria ocorreu em dezembro, e outros atos estão planejadas até o fim do mês.