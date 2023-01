Peru tem confrontos entre manifestantes e policiais

O número de mortos nos confrontos entre policiais e manifestantes opositores da presidente do Peru, Dina Boluarte, subiu para 17 no final da noite desta segunda-feira (9). Os conflitos ocorrem na cidade de Juliaca, sul do país. O grupo pede a convocação de novas eleições gerais após o ex-presidente Pedro Castillo ser destituído do cargo por tentar um golpe de Estado.

A série de violências começou após os manifestantes tentarem ocupar o aeroporto da cidade. O número de óbitos passou de 12 para 17 depois da morte de cinco dos quase 40 feridos registrados. De acordo com o responsável de saúde do Hospital Carlos Monge, para onde foram transferidas as vítimas, elas foram socorridas com perfurações de projéteis no corpo.

"O que está acontecendo é um massacre entre os peruanos, peço que se acalmem, não se exponham", exclamou o prefeito de Juliaca, Oscar Cáceres, em um apelo desesperado à população por meio da rádio La Decana, daquela localidade. Com o novo balanço, o quantitativo de pessoas mortas nas manifestações chega a 39 em quase um mês de protestos.

As ações violentas desta segunda-feira ocorreram quando uma multidão de cerca de duas mil pessoas tentou invadir o aeroporto da cidade de Juliaca, localizada 1,3 mil quilômetros ao sul de Lima, na região de Puno.