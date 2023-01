Rússia, China, Alemanha e Reino Unido fazem coro a outros líderes e condenam depredação em Brasília

Os premiês da Alemanha e do Reino Unido e porta-vozes da Rússia e da China fizeram coro nesta segunda (9) às críticas de outros líderes mundiais aos ataques realizados em Brasília, no domingo (8), contra as sedes do Três Poderes.

Em uma publicação nas redes sociais, o alemão Olaf Scholz se referiu aos atos como "imagens terríveis". "Os ataques violentos contra as instituições democráticas são um atentado à democracia que não pode ser tolerado", escreveu o premiê, expressando "profunda solidariedade" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o povo brasileiro.

Schlimme Bilder erreichen uns aus #Brasilien. Die gewalttätigen Attacken auf die demokratischen Institutionen sind ein Angriff auf die Demokratie, der nicht zu tolerieren ist. Wir stehen eng an der Seite von Präsident @LulaOficial und der Brasilianerinnen und Brasilianer! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 9, 2023

O britânico Rishi Sunak também ofereceu ao petista e seu governo "total apoio do Reino Unido". "Condeno qualquer tentativa de minar a transferência pacífica de poder e a vontade democrática do povo brasileiro", publicou o premiê no Twitter, acrescentando que está "ansioso para fortalecer os laços estreitos" com o Brasil nos próximos anos.

I condemn any attempt to undermine the peaceful transfer of power and the democratic will of the people of Brazil.



President @LulaOficial and his government has the United Kingdom’s full support, and I look forward to building on our countries’ close ties in the years ahead. — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 9, 2023

A Rússia também condenou os ataques e afirmou que "apoia plenamente" o governo brasileiro. "Condenamos veementemente as ações dos instigadores do motim e apoiamos totalmente o presidente brasileiro Lula da Silva", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas.

A China, por meio de seu Ministério das Relações Exteriores, disse que "acompanha de perto e se opõe firmemente ao ataque violento contra as autoridades federais". Wang Wenbin, porta-voz da diplomacia, afirmou ainda que Pequim "apoia as medidas tomadas pelo governo brasileiro para acalmar a situação, restaurar a ordem social e preservar a estabilidade nacional".