Papa critica Irã por pena de morte e cita 'respeito pela dignidade da mulher'

O Papa Francisco quebrou nesta segunda-feira (9) o silêncio sobre protestos que ocorrem no Irã. Ele criticou o uso da pena de morte e comentou que as manifestações "pedem maior respeito pela dignidade da mulher". Ele tratou do tema em discurso anual a embaixadores acreditados no Vaticano, uma fala sobre política externa na qual o papa delineia áreas de maior preocupação para a Santa Sé.

Segundo o líder religioso, a pena de morte é "inadmissível" em todas as circunstâncias. Ele vinculou a oposição ao aborto e a pena de morte, dizendo que ambos são uma violação do direito fundamental à vida.