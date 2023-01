Ministra da Justiça do Chile renuncia

Agência Estado

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou no sábado que a ministra da Justiça de seu governo, Marcela Ríos, pediu demissão do posto. O governo em geral e a própria ministra estavam sob pressão nos últimos dias. Oposicionistas no Congresso afirmaram que pretendem investigar a agora ex-ministra, após o presidente ter assinado indulto para libertar algumas pessoas condenadas. As solturas foram de detentos que cometeram delitos durante a onda de protestos que viveu o país. Também foi libertado Jorge Mateluna, ex-membro da Frente Patriótica Manuel Rodríguez condenado a 16 anos por suposta participação em um assalto a banco.