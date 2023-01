Racha republicano impõe Dia da Marmota à Câmara dos EUA, que continua sem presidente

"Bom dia e feliz Dia da Marmota", disse a deputada democrata Katherine Clark na manhã desta quinta-feira (5), terceiro dia seguido de caos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Um racha no Partido Republicano, que detém o controle da Casa na legislatura iniciada nesta semana, impede desde terça-feira (3) o líder da legenda, Kevin McCarthy, de conseguir votos suficientes para ser eleito presidente, o que mergulhou o Legislativo em um impasse que não se via desde 1923.

Nos dois primeiros dias, foram seis votações para o cargo, com uma mínima diferença nos resultados finais. McCarthy precisa de 218 apoios para ser eleito, quatro a menos do que as 222 cadeiras do partido, mas tem enfrentado a resistência de 20 deputados em uma guerra aberta da ala ultraconservadora da legenda contra ele. Daí a comparação com o Dia da Marmota do filme "Feitiço do Tempo", em que os dias se repetem, da mesma forma e infinitamente, para o personagem de Bill Murray.

Por dois dias, os consensos se deram apenas para adiar a escolha por mais um dia. Nesta quinta, a sétima votação terminou de novo com a derrota de McCarthy - 20 colegas votaram em Byron Donalds, um se absteve.

A falta de consenso trava a pauta na Câmara, com deputados obrigados a votar quantas vezes for preciso até que o novo presidente seja escolhido. A última vez em que não houve uma eleição logo na primeira rodada foi em 1923, quando a seleção de um republicano demandou nove votações.

McCarthy enfrenta oposição principalmente da ala ultraconservadora do partido. Dos 20 colegas que vêm votando contra ele, 19 são ligados ao Freedom Caucus (bancada da liberdade), grupo republicano mais à direita; a maioria ainda repete o discurso mentiroso de que a derrota de Donald Trump no pleito de 2020 para Joe Biden foi fraudada.

O ex-presidente, diga-se, entrou no circuito nesta quarta, fazendo um apelo pelo deputado da Califórnia. Não adiantou, num reflexo do desgaste que ele próprio enfrenta, dentro e fora do partido.

McCarthy, de toda forma, tem acenado à ala radical na esperança de realizar o sonho de ser presidente da Câmara. As negociações não param desde terça, e a imprensa política americana noticia, com base em fontes do Partido Republicano, que ele tem feito mais e mais concessões - que na prática só o enfraquecem.