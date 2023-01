EUA ainda consideram Maduro ilegítimo na Venezuela, diz governo Biden

Os EUA seguem considerando o regime de Nicolás Maduro na Venezuela ilegítimo, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, nesta terça-feira (3), dias após a oposição do país latino-americano deixar de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino.

Price falou a repórteres após divulgar comunicado no qual diz que Washington continua a reconhecer a Assembleia Nacional de 2015 a única instituição democrática remanescente na Venezuela.

O conjunto dos deputados eleitos naquele ano, na prática, teve o mandato encerrado em 2020, quando o regime de Maduro realizou um pleito boicotado por críticos e considerado fraudulento por boa parte da comunidade internacional, que não reconhece sua legitimidade.

"O padrão de repressão política e abusos cometidos contra os direitos humanos pelo regime de Maduro, assim como as severas restrições políticas a atores da sociedade civil e à liberdade de expressão, furtaram do povo venezuelano o direito democrático à autodeterminação", diz o comunicado.

O texto ainda insiste na importância de serem realizadas eleições livres em 2024 no país e que uma agenda para o pleito seja anunciada o mais rápido possível por Caracas. O assunto é um dos principais na mesa de diálogo retomada em novembro, na cidade do México, entre regime e oposição venezuelanos.

No último ano, Washington aliviou sanções contra Caracas - em partes para promover reaproximação diplomática, em partes porque tem preocupações domésticas devido à Guerra da Ucrânia. Em novembro, por exemplo, foram atenuadas sanções no setor do petróleo, protagonista da economia venezuelana.

Naquele mês, os EUA anunciaram que voltarão a permitir que a petroleira Chevron importe petróleo e derivados produzidos em território venezuelano, desde que a gigante estatal do país de Maduro, a PDVSA, não se beneficie disso. A primeira exportação nestes moldes, relatou a agência Reuters, ocorreria neste mês.

Acenos têm sido dados por parte de Caracas também. Maduro afirmou, na segunda-feira (2), que seu país está "totalmente preparado" para um "processo de normalização das relações diplomáticas, consulares e políticas com este governo dos EUA [de Joe Biden] e com os que vierem".

Com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência do Brasil, Washginton também tem manifestado interesse de usar as conexões do petista com líderes do regime venezuelano para facilitar as tratativas.

Nesta quarta-feira (4), segundo fontes do governo norte-americano ouvidas pela Reuters, o assunto foi um dos presentes nos 40 minutos de conversa entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Antes mesmo de assumir o cargo, ainda durante a transição de governos, Vieira informou que as relações entre Brasília e Caracas seriam prontamente retomadas. O diálogo com o país vizinho, origem do maior fluxo de migrantes e refugiados para o Brasil atualmente, havia sido interrompido pela gestão de Jair Bolsonaro (PL).