Ataque russo a Kherson, na Ucrânia, deixa ao menos 10 mortos na véspera de Natal

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informou na manhã deste sábado (24) que ao menos 10 pessoas morreram e outras 58 ficaram feridas durante um ataque russo a cidade de Kherson, no sul do Ucrânia. "Nesta manhã de sábado, véspera de Natal, no centro da cidade. Não são instalações militares. Não é uma guerra com regras definidas. Isso é terror, isso é matar para intimidar e por prazer", criticou Zelenski nas redes sociais.