China estima 37 milhões de novos casos de Covid por dia

A China se prepara para um pico nas infecções de Covid-19 dentro de uma semana, disse uma autoridade de saúde do país nesta sexta-feira (23). Diante desde prospecto, o governo, mesmo minimizando a gravidade da doença e continuando a não reportar novas mortes, prevê uma pressão extra no sistema de saúde.

Nesta quinta-feira (22), a China relatou menos de 4.000 novos casos sintomáticos de Covid em todo o país, e nenhuma nova morte pelo terceiro dia consecutivo. As autoridades restringiram os critérios de registros de óbitos por coronavírus nesta semana, gerando críticas de especialistas.

Contudo, é provável que as infecções na China sejam de mais de um milhão por dia, com mais de 5.000 mortes por dia, em "contraste absoluto" com os dados oficiais, disse esta semana a empresa britânica de dados de saúde Airfinity.

A Bloomberg News, citando um relatório do governo, reportou que quase 37 milhões de pessoas podem ter se infectado com o coronavírus em um único dia esta semana.

Ao todo, o relatório publicado nesta sexta-feira disse que cerca de 18% da população do país -248 milhões de pessoas - provavelmente contraiu o vírus nos primeiros 20 dias de dezembro.

A China desmantelou há poucas semanas sua política de Covid zero, diante de uma série de protestos generalizados contra a linha dura do governo no controle da pandemia. Como resultado, está vivendo uma explosão de casos, tornando-se o último grande país a passar a conviver com o vírus.

As rigorosas medidas de contenção do coronavírus, instauradas no início da pandemia, desaceleraram a economia de US$ 17 trilhões para sua taxa de crescimento mais baixa em quase meio século, bloqueando as cadeias de suprimentos e o comércio globais.

Zhang Wenhong, diretor do Centro Nacional de Doenças Infecciosas, foi citado no jornal The Paper, apoiado pelo governo de Xangai, nesta quinta, dizendo que a China "deve atingir o pico de infecções dentro de uma semana".

"O pico de infecção também aumentará a taxa de doenças graves, o que terá um certo impacto em todos os nossos recursos médicos", disse ele, acrescentando que a onda durará mais um ou dois meses depois disso. "Devemos estar mentalmente preparados para que a infecção seja inevitável."

O veículo estatal chinês Qingdao Daily citou na sexta-feira uma autoridade de saúde na cidade de Qingdao, no Leste, dizendo que o coronavírus estava em estágio de transmissão rápida na cidade, com 490 mil a 530 mil novas infecções diárias, que deve aumentar a uma taxa de 10% nos próximos dias.

No entanto, Zhang disse que visitou lares de idosos em Xangai, percebendo que o número de idosos com sintomas graves era baixo. Segundo um especialista, metade dos 25 milhões de habitantes da megalópole pode se infectar até o final da próxima semana.