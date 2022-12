México concede asilo político à mulher de Pedro Castillo e sua família

O México concedeu asilo político, nesta terça-feira (20), para a ex-primeira-dama do Peru Lilia Paredes, mulher do ex-presidente Pedro Castillo, preso por conspiração após tentar dar um golpe de Estado e ser destituído, e a sua família - dois filhos e uma irmã dela.

Lilia e a família estão na embaixada mexicana em Lima e devem tentar deixar o Peru ainda nesta terça. Não há impeditivo legal para sua saída, já que a Justiça ainda não julgou um pedido da Procuradoria que justamente a impediria de deixar o país.

Lilia Paredes é investigada por corrupção e apontada pela Procuradoria como coordenadora da rede criminosa que Castillo geria no poder. As investigações mostram que ela era a ponte entre ministros e os operadores de corrupção. A presidente do Peru, Dina Boluarte, havia afirmado na semana passada que as investigações não impediam que Lilia Paredes deixasse o país.

Segundo o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, a família de Castillo já recebeu o asilo do governo de Andrés Manuel López Obrador e, agora, o México está negociando um salvo conduto para que eles possam sair da embaixada em Lima sem serem impedidos de viajar.

"O Estado asilante - no caso o México - tem soberania para qualificar o crime (de Castillo ou Lilia) como político. Essa qualificação não é discutível e não tem que ser discutida", explica o jurista peruano Carlos Caro Coria.

Em teoria, segundo tratados internacionais, o Peru deve aceitar o salvo conduto. Mas na prática, pode ser diferente. "O Estado peruano precisa respeitar a condição de asilados ou asiladas e isso implica em dar o salvo conduto. Se o Estado peruano disser 'esse asilo está mal outorgado porque se tratam de crimes comuns e não políticos', o salvo conduto simplesmente é negado e a senhora Lilia não pode deixar o país. Aí ela pode ficar anos presa na embaixada, como Julian Assange", diz Caro.

No dia 7, quando foi destituído, Castillo pediu asilo político ao México. López Obrador, que considerou a detenção de Castillo como "ilegal", afirmou na segunda-feira (19), que estava disposto a receber Castillo e sua família, além de "todos que se sintam perseguidos no Peru".